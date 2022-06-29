В России могут освободить от НДС передачу «Кругу добра» незарегистрированных препаратов

В России могут освободить от НДС передачу фонду «Круг добра» незарегистрированных препаратов. Правительство намерено проработать различные варианты этой инициативы.

Правительство намерено проработать различные варианты освобождения от НДС операций при передаче не зарегистрированных в России лекарств фонду «Круг добра». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Мы проработаем варианты, скорее всего, мы пойдем по пути освобождения от этого налога операций при передаче не зарегистрированных в России препаратов конкретно фонду. А также можно сделать вариант в случае, когда «Круг добра» предоставляет их пациентам. Соответствующее поручение я дам министерству финансов, чтобы как можно скорее подготовить предложения по изменению законодательства. Думаю, мы этот вопрос решим», – сказал премьер.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству упростить для «Круга добра» ввоз лекарственных средств и медизделий. Также президент поручил внедрить механизм компенсации из федерального бюджета НДС, уплаченного по итогам осуществления операций по закупке не зарегистрированных в России препаратов, их ввозу в страну и передаче в медицинские организации по контрактам, договорам (соглашениям), заключенным фондом.

Артем Косенок

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