Ограничения в финансовом секторе сократили поставки лекарств из Европы

Объем поставок медикаментов из Европы уменьшился на 11% в I квартале 2022 года, в том числе из-за санкций в отношении российских банков. Как фармкомпании обходят ограничения, чтобы купить субстанции, поддержать работу филиалов и погасить иностранные кредиты?

Судебные приставы 4 мая 2022 года арестовали счета компании Faberlic в одном из финских банков, пишет Helsingin Sanomat. Работа одного из крупнейших российских производителей косметики и гигиены приостановилась в европейской стране из-за санкций в отношении владельца компании — депутата Госдумы Алексея Нечаева.

У Faberlic фабрика в Москве, а также контрактное производство в Италии. Арестованные в Финляндии средства предназначались к выплате сетевым маркетологам, ответственным за прямые продажи, а их суммы варьировались от нескольких сотен до 5 тыс. евро. Как пишет издание, компании также пришлось остановить работу своей «дочки», зарегистрированной в Польше, и закрыть там склады. «ФВ» направил вопрос в PR-службу Faberlic о работе в странах ЕС.

Один из источников «ФВ», знакомый с ситуацией, подтвердил информацию финской газеты: «У них деньги заблокированы, люди на работу ходят, зарплату не получают».

Юлия Куликова

pharmvestnik