Экс-глава ФСС Татарстана получил 9 лет колонии за взятку от поставщика ТСР

Московский районный суд Казани приговорил бывшего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Татарстан Павла Лоханова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) – в 2021 году чиновник был задержан при получении 2,4 млн рублей от поставщика технических средств реабилитации (ТСР) «РСС-Мед». По данным правоохранительных органов, ФСС судился с компанией за нарушение условий госконтракта на поставку ТСР для инвалидов, а Лоханов за деньги обещал посодействовать в урегулировании конфликта. Московский районный суд Казани приговорил бывшего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Татарстан Павла Лоханова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) – в 2021 году чиновник был задержан при получении 2,4 млн рублей от поставщика технических средств реабилитации (ТСР) «РСС-Мед». По данным правоохранительных органов, ФСС судился с компанией за нарушение условий госконтракта на поставку ТСР для инвалидов, а Лоханов за деньги обещал посодействовать в урегулировании конфликта.

Приговором суда Лоханова также лишили права в течение семи лет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и управленческими функциями. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным следствия, «РСС-Мед» и отделение ФСС по Республике Татарстан в октябре 2020 года заключили госконтракт поставку ТСР для инвалидов на сумму более 56 млн рублей. В дальнейшем работники фонда обнаружили нарушения условий контракта и решили взыскать с компании неустойку в размере 14 млн рублей через арбитражный суд, сообщают региональные СМИ.

Руководитель «РСС-Мед» в ходе встречи в августе 2021 года предложил Лоханову 4 млн рублей, чтобы тот помог снизить сумму иска до 100 тысяч рублей. Во время передачи первой части суммы в 2,4 млн рублей экс-глава ФСС был задержан.

Информации, было ли возбуждено уголовное дело в отношении представителей «РСС-Мед» или компания сразу сообщила о правонарушении, нет. Однако после первого контракта с республиканским ФСС юрлицо заключило с фондом еще шесть договоров на общую сумму 440,9 млн рублей. Последний из них датируется февралем 2022 года и исполняется до сих пор.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «РСС-Мед» зарегистрировано в 2014 году в Казани. Бенефициаром компании является Михаил Саможенков. В 2021 году выручка юрлица составила 254,5 млн рублей, чистая прибыль – 1,1 млн рублей.

В России для приобретения ТСР с осени 2021 года действует система электронных сертификатов. В проекте участвуют только пять организаций, среди них Сбер и «Альфа-Банк», но в апреле 2022 года Минтруд РФ предложил войти в систему всем банкам страны.

По данным ведомства на апрель, с помощью электронных сертификатов было приобретено 10 тысяч изделий. Всего выдано порядка 8,3 тысячи сертификатов на общую сумму 181 млн рублей. До конца года количество пользователей системы, по прогнозам Минтруда, может увеличиться до 200 тысяч человек.