Novartis сократит 8 тысяч рабочих мест по всему миру

Novartis уволит более 8 тыс. сотрудников по всему миру в связи с реструктуризацией. Это позволит сэкономить до 1 млрд долл.

Novartis уволит примерно 8 тыс. из 108 тыс. сотрудников по всему миру, сообщает издание FiercePharma со ссылкой на швейцарскую газету Tages-Anzeiger. Таким образом компания планирует сэкономить до 1 млрд долл. Представители Novartis подтвердили эту информацию.

В настоящее время Novartis работает над объединением своих подразделений онкологии и фармацевтики в единую структуру по разработке «инновационных лекарственных средств». Этот шаг «позволит нам сократить дублирование бизнес-структур в каждой стране», заявил представитель компании. Кроме того, Novartis объединяет свои технические и коммерческие подразделения в единое «операционное» подразделение.

Изменения сделают Novartis «более компактной и простой», поэтому компания намерена «ликвидировать» ряд должностей в организации, добавил он.

В Швейцарии Novartis сокращает до 1400 должностей, сообщил представитель компании. Но пострадают не только рядовые сотрудники. Когда Novartis объявила о реорганизации, трое руководителей компании остались без своих постов, сообщал «ФВ» в апреле.

С другой стороны, компания недавно пригласила бывшего аналитика Bernstein Ронни Гала присоединиться к команде. Он возглавит отдел слияний и поглощений в качестве директора по стратегии и развитию. По словам генерального директора Васа Нарасимхана, компания рассматривает сделки на сумму около 2 млрд долл. или меньше.

Представитель Novartis надеется провести реструктуризацию «в течение следующих нескольких месяцев».

Николай Соколов

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