В мае российские производители ветпрепаратов вернулись на первое место по продажам в рублях

Аналитическая компания RNC Pharma представила отчет по продажам ветеринарных препаратов. В мае российские производители вернулись на первое место с точки зрения денежного объема продаж. По итогам пяти месяцев они по-прежнему лишь на втором месте.

За период с января по май 2022 года общий объем розничных продаж ветеринарных препаратов в России составлял 9,1 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Показатель прироста относительно аналогичного периода 2021 года при расчете в рублях зафиксирован на уровне -0,2%. Рынок стагнирует, испытывая сильное давление со стороны онлайн-игроков, говорится в отчете RNC Pharma, поступившем «ФВ».

Натуральные объемы потребления ветеринарных препаратов продолжают падать: относительно января — мая 2021 года продажи в минимальных единицах дозирования (МЕД) сократились на 18,4%. Всего с начала текущего года в рознице было реализовано 56,6 млн МЕД ветпрепаратов.

В мае общий объем реализованных препаратов составил 2 млрд руб., высокий сезон на основной части страны закончился, так что относительно показателей апреля 2022 года здесь фиксируется отрицательная динамика (-18% в руб.). В годовом выражении активность потребителей также заметно уменьшилась. По сравнению с результатами мая 2021 года денежный объем продаж ветеринарных препаратов сократился на 8,7%. Сказалось влияние особенностей поведения потребителей весной, ажиотажный спрос и запасы продукции, сделанные в марте — апреле текущего года, неизбежно влияют на потребление. Натуральная динамика в мае в еще большей степени характеризует общие драматические тенденции потребления. Относительно аналогичного периода 2021 года фиксируется -29% при проведении расчетов в минимальных единицах.

По итогам мая российские производители смогли вернуться на первое место с точки зрения общего рублевого объема продаж, на них приходилось 42,2% от общего денежного объема рынка. В марте — апреле на волне ажиотажа потребители в основной массе скупали продукцию иностранного производства, интерес к продукции отечественных компаний заметно упал. Сейчас наблюдается возврат к нормальной стратегии потребления. При этом макроэкономические изменения отчасти стимулируют спрос на продукцию российского производства. Тем не менее общий результат работы за первые пять месяцев 2022 года все-таки выводит российских производителей ветпрепаратов лишь на второе место, с общей долей в денежном выражении на уровне 37,5%. Лидерами с заметным отрывом стали американские производители, они контролируют 43,2% денежного объема рынка.

По итогам января — мая в TOP15 компаний, лидирующих с точки зрения денежного объема продаж, максимальную динамику показала словенская «КРКА»: относительно аналогичного периода прошлого года продажи компании выросли на 38%. Наибольшим вкладом характеризовались продажи противопаразитарного препарата «Селафорт» и противомикробного «Энроксила». Сопоставимыми темпами растет «Ливисто Групп» (+25%), здесь отмечается спрос на «Петкам» (НПВП) и антибактериальный препарат «Доксифин».

Из числа топовых отечественных компаний максимальную динамику продолжает демонстрировать «Экопром»: за год продажи выросли на 11% в рублях, основной вклад обеспечивает противопаразитарный препарат «Гельминтал». Значительным приростом характеризовались также компании «Астрафарм» и «Ветбиохим», обе показали динамику на уровне 9%. В отношении «Астрафарм» максимальный прирост показывали препараты «Экспресс Успокоин» (рост в 2,9 раза) и «Супрамил» (в 3,6 раза). По «Ветбиохим» отмечается вакцина для профилактики бешенства у кошек «Рабифел», продажи препарата за год выросли на 95%.

Фото: Васбеев Ринат

Ринат Васбеев

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