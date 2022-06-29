Правительство расширило программу льготного кредитования закупок импортной продукции

Правительство расширило программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. В перечень попали новые коды лекарственных средств и фармацевтической продукции.

Правительство расширило перечень приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортеры могут взять льготный кредит. В обновленный перечень попали новые коды лекарственных средств и фармацевтической продукции. Постановление № 1142 от 25.06.2022 подписал премьер Михаил Мишустин. Решение поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров, отметили в правительстве.

Документ дополняет позиции лекарственных средств и фармпродукции следующими кодами:

3004 20 000 2 (лекарственные средства, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: прочие);

3004 39 000 1 (прочие лекарственные средства, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм);

3004 90 000 2 (лекарственные средства, прочие, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи);

3006 10 900 0 (прочий материал хирургический или стоматологический стерильный и средства кровоостанавливающие стерильные);

3006 30 000 0 (препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным);

3006 40 000 0 (цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость);

3006 60 000 (средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов);

3006 91 000 0 (приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования);

3006 93 000 0 (плацебо и наборы обезличенных клинических препаратов для проведения одобренных клинических исследований простым слепым (или двойным слепым) методом, расфасованные в виде дозированных форм 13).

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае. В ее перечень вошли лекарства, фармпродукция и другие товары и материалы. С помощью программы импортеры могут взять заем по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Сейчас это около 5,8%, сообщили в правительстве. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. На эти цели правительство уже выделило свыше 37 млрд руб., писал «ФВ».

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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