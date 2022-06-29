Минздрав рассмотрит вопрос включения препарата Мавирет в перечень ЖНВЛП

Минздрав РФ в ответ на письмо Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), направленное в ведомство в начале июня, сообщил о намерении рассмотреть вопрос о включении в перечень ЖНВЛП комбинированного препарата с МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин (Элпида Комби от «Вириом») для терапии ВИЧ-инфекции и лекарственного средства с МНН глекапревир+пибрентасвир (Мавирет от AbbVie) для лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС). Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных средств и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (ЖНВЛП и ВЗН). Минздрав РФ в ответ на письмо Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), направленное в ведомство в начале июня, сообщил о намерении рассмотреть вопрос о включении в перечень ЖНВЛП комбинированного препарата с МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин (Элпида Комби от «Вириом») для терапии ВИЧ-инфекции и лекарственного средства с МНН глекапревир+пибрентасвир (Мавирет от AbbVie) для лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС). Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных средств и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (ЖНВЛП и ВЗН).

В начале июня 2022 года ITPCru выступила с предложением включить в перечень ЖНВЛП на 2023 год препараты Элпида Комби, Эдюрант (рилпивирин) от Johnson & Johnson, Трувада (тенофовир+эмтрицитабин) от Gilead для терапии ВИЧ-инфекции и лекарственное средство Мавирет, предназначенное для лечения ХВГС.

Представители организации в своем письме отметили, что включение препарата Элпида Комби в список возможно только при условии проведения его дополнительных клинических исследований, в том числе по влиянию пищи на степень абсорбции препарата, а также совместимости с лекарствами для лечения вирусных гепатитов и туберкулеза. В случае включения лекарства в ЖНВЛП в ITPCru также призывают обеспечить значительное снижение цены на него.

Рилпивирин, тенофовир и эмтрицитабин входят в состав комбинированного препарата Эвиплера от Johnson & Johnson, который уже присутствует в перечне, однако в ITPCru полагают, что включение веществ в ЖНВЛП по отдельности может существенно снизить стоимость препаратов с их содержанием.

Представители Коалиции по готовности к лечению предлагают включить в список ЖНВЛП Мавирет, так как это первый и пока единственный препарат в России, разрешенный для применения при терапии ХВГС у детей от 3 до 12 лет.

В апреле 2022 года Минздрав представил предварительный проект перечня ЖНВЛП на 2023 год, составленный по итогам голосования специальной комиссии ведомства в октябре прошлого года и феврале 2022 года. В него ведомство планирует включить тедуглутид для терапии синдрома короткой кишки, лоноктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол, уже включенные в «14 ВЗН», ланаделумаб от наследственного ангионевротического отека, противовирусный препарат с МНН долутегравир+ламивудин, а также лекарства с МНН рамиприл (для терапии заболеваний сердца), брекспипразол (для лечения шизофрении) и противоопухолевый препарат с МНН паклитаксел+альбумин.