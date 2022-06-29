Импортные препараты для розничной продажи попали в программу льготного кредитования закупок

Правительство РФ расширило программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. В обновленный перечень вошли дополнительные наименования лекарственных средств – препараты, расфасованные для розничной продажи. Правительство РФ расширило программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. В обновленный перечень вошли дополнительные наименования лекарственных средств – препараты, расфасованные для розничной продажи.

Также в список среди прочего попали контрацептические средства на основе гормонов и сухие молочные смеси для детского питания.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2022 года. «С ее помощью импортеры могут взять заем по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Сейчас это около 5,8%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета», – рассказали в правительстве, отметив, что на эти цели уже направлено более 37 млрд рублей.

Срок, на который компании смогут получить кредит, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства – три года.

Ранее в перечень приоритетной импортной продукции уже вошли лекарства, содержащие пенициллины или их производные, антибиотики и препараты, состоящие из смеси двух или более компонентов, предназначенные для использования в терапевтических или профилактических целях, вата, марля, бинты, а также хирургические или стоматологические материалы, кровоостанавливающие средства, контрастные препараты для рентгенографических обследований, диагностические реагенты, предназначенные для введения больным, зубные цементы и материалы для пломбирования зубов и приспособления для стомического использования, а также плацебо и наборы обезличенных препаратов для проведения клинических исследований.

В конце мая Минпромторг представил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ о правилах оказания господдержки российским организациям промышленности, в том числе фармацевтической, в целях компенсации затрат на транспортировку продукции. Согласно проекту документа, на субсидии смогут рассчитывать российские компании без налоговых и иных задолженностей перед федбюджетом. Среди других критериев – отсутствие признаков банкротства или дисквалификации руководства. Максимальная доля участия иностранного капитала должна составлять не более 50%. По состоянию на конец июня 2022 года это постановление еще не утверждено.