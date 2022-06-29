Власти Калининградской области возьмут в лизинг медоборудование на полмиллиарда рублей

Центр организации и проведения торгов Калининградской области объявил тендеры на лизинг медицинского оборудования – рентгеновских аппаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – на 130,6 млн и 361,2 млн рублей соответственно. Договор лизинга будет рассчитан до конца 2024 года, по окончании срока договора техника будет выкуплена медучреждениями. Центр организации и проведения торгов Калининградской области объявил тендеры на лизинг медицинского оборудования – рентгеновских аппаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – на 130,6 млн и 361,2 млн рублей соответственно. Договор лизинга будет рассчитан до конца 2024 года, по окончании срока договора техника будет выкуплена медучреждениями.

Как следует из технического задания, власти региона закупят пять передвижных рентгеновских систем, а также 48 аппаратов ИВЛ с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP), а также дыхательным монитором.

По 12 аппаратов ИВЛ получат Городская клиническая больница скорой медицинской помощи и Центральная ГКБ Калининграда, а также Областная клиническая больница, по шесть аппаратов – Гусевская и Черняховская центральные районные больницы. Все клиники также получат по одной рентгеновской системе.

Срок лизинга составит 3 года и продлится до конца 2024 года. По окончании финансовой аренды оборудование будет выкуплено заказчиком.

По данным Аналитического центра Vademecum, объем рынка лизинга медоборудования за 2019–2021 годы составил 11 млрд рублей. Крупнейшие игроки рынка лизинга медоборудования – дочка Сбербанка АО «Сбербанк Лизинг», которая за три года работы на рынке медоборудования заключила контракты на общую сумму 848 млн рублей. В портфеле компании – поставка оборудования для лучевой терапии и автомобилей скорой помощи. Также среди лидеров – «ВЭБ Лизинг», у которой объем заключенных контрактов на рынке госзаказа медтехники за 2019–2021 годы составил 798 млн рублей.

Осенью 2021 года на рынок лизинга вышла компания «Р-Фарм Медицинские системы» Алексея Репика, которая за три месяца работы подписала договоры на лизинг «тяжелой» медтехники на общую сумму 594 млн рублей. Подробнее о рынке лизинга медоборудования – в исследовании Vademecum.