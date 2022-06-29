Компания «Вертекс» наращивает выпуск жизненно необходимого кардиопрепарата

Фармацевтическая компания «Вертекс» рассчитывает увеличить объем производства одного из ключевых препаратов в портфеле с действующим веществом бисопролол, сообщает фармпроизводитель. Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и применяется для лечения кардиологических заболеваний. Реализовать план в том числе позволяет участие в национальном проекте «Производительность труда» благодаря росту выработки на линии выпуска лекарства.

С мая по июль 2022 года в фармкомплексе компании проходит второй этап оптимизации производства в рамках нацпроекта – внедрение улучшений. Цели фармпроизводителя усиливают социальную значимость участия в проекте и делают отечественные лекарства более доступными для пациентов. Это одна из главных причин, по которой было отдано предпочтение повышению эффективности работы линии по выпуску препарата с действующим веществом бисопролол. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

По количеству произведенных упаковок и их доле реализации в 2021 году препарат занял первое место в портфеле лекарств компании, в том числе среди жизненно необходимых. Ожидается, что в 2022 году он сохранит лидерство, а объем выпуска и продаж увеличится в среднем на 2 млн упаковок. Также, по прогнозу, лекарство выйдет на первое место по доле реализации в денежном выражении в сравнении с другими лекарствами компании. Речь о препарате в определенных дозировке и фасовке, который выбран для нацпроекта. Всего у «Вертекса» шесть позиций с действующим веществом бисопролол, объем выпуска и продаж других также планируется увеличить.

По данным розничного аудита маркетингового агентства DSM Group, дженерик компании занимает второе место по объему продаж в аптеках России после оригинального препарата иностранного производителя среди лекарств с действующим веществом бисопролол (2021, январь – май 2022 года, в упаковках и денежном выражении). На долю «Вертекса» в сегменте лекарств с этим международным непатентованным наименованием (МНН) приходится около 20%. Препарат компании также на втором месте в упаковках и на четвертом месте в денежном выражении среди всех лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по итогам пяти месяцев этого года в российской фармрознице.

«Мы выбрали для оптимизации работы линию по выпуску препарата с действующим веществом бисопролол еще до роста потребности в импортозамещении лекарств в этом году. Решение стало своевременным. Сейчас отечественные препараты, особенно жизненно важные и для лечения социально значимых заболеваний, в фокусе пристального внимания. Мы стараемся использовать все доступные возможности, чтобы внести вклад в лекарственную стабильность страны. Одна из них – участие в нацпроекте», – рассказал Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «Вертекс».

Проект охватывает 10 подразделений компании – складов разного назначения, производственных участков, отделов. Он распространяется на все этапы производства: от поступления сырья на склад до контроля качества готовой продукции. В качестве эталонного участка в рамках нацпроекта была выбрана высокоскоростная блистерно-картонажная линия по выпуску кардиологических таблеток. До конца июля планируется на четверть уменьшить период процесса производства и на 10% увеличить выработку линии – с 1285 до 1414 пачек в час.

Всего в портфеле фармпроизводителя больше трети лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это самое многочисленное направление: 76 позиций с учетом разных фасовок и дозировок 25 видов препаратов, включая оригинальный комбинированный, который не имеет аналогов.

За три года участия в нацпроекте компания намерена распространить методологию на другие участки производства.

Проект реализуется при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга (РЦК) – официального оператора нацпроекта в регионе. Его главная цель – увеличивать производительность труда минимум на 5% каждый год в течение трех лет.

АО «Вертекс» – российский фармпроизводитель и резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» – на участке «Новоорловская» построил инновационно-производственный комплекс площадью более 56 тысяч кв. м. Компания основана в 1999 году, первую лицензию на производство лекарств получила в 2003 году.

В портфеле свыше 350 позиций продукции, более 260 из них – лекарства, в том числе шесть видов оригинальных комбинированных лекарственных препаратов, которые не имеют аналогов. Их области применения: гинекология, дерматология, оториноларингология, кардиология, устранение симптомов гриппа и ОРВИ, грибковые поражения ногтей.

gxpnews