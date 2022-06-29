Российские ученые в 2022 году начнут испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН разработали генетическую технологию воссоздания антител к разным штаммам коронавируса. Доклинические испытания нового препарата на основе моноклональных антител начнутся в Санкт-Петербурге до конца 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории инженерии антител ИМКБ СО РАН Сергея Гусельникова.

«Наш коллектив успешно разработал технологию получения антител к коронавирусу с использованием генетических технологий нового поколения. В этом году мы получим несколько лидирующих продуцентов, наработаем антитела и передадим их в Институт гриппа в Санкт-Петербург для проведения доклинических испытаний. В этом году доклинические испытания начнутся, в следующем завершатся», – сказал Гусельников.

Ученый рассказал, что специалисты представили технологическую платформу экстренного создания средств профилактики и терапии вирусных инфекций, которая позволяет быстро воссоздавать антитела к вирусам и другим патогенам. В настоящее время ученые продолжают работу над созданием высокоэффективных терапевтических антител к различным вариантам коронавируса, но в будущем данную технологию можно будет применять для быстрой разработки лекарств от любых вирусных инфекций.

По словам Гусельникова, для «выращивания» антител в лаборатории необходимо сначала получить информацию об антителах от переболевшего или вакцинированного человека. Специалисты выделяют из крови таких людей В-лимфоциты и из каждой единичной клетки при помощи ПЦР получают фрагменты ДНК, которые кодируют антитела. Потом они «заставляют» клетки в пробирке производить большое количество нужных антител при помощи генетических технологий.

Чтобы перейти к стадии доклинических испытаний, необходимо получить антитела в промышленном масштабе, что невозможно в условиях лаборатории. На этом этапе ученые привлекли индустриальных партнеров. Проведенные исследования показали, что большинство из полученных ранее антител к «уханьскому» варианту коронавируса не эффективны против омикрон-штамма. Ученые уже получили терапевтические антитела ко всем известным штаммам коронавируса, включая омикрон, и работают над созданием универсальных антител, которые будут узнавать все возможные варианты вируса.

«В S-белке, который необходим для попадания вируса в клетки человека, постоянно происходят замены, и таким образом вирус ускользает от уничтожения антителами. Наша задача – получить антитела именно к тем участкам S-белка, которые остаются общими у всех вариантов вируса», – рассказал ученый, добавив, что сейчас сотрудники лаборатории тестируют новую партию антител, и некоторые из них, по предварительным данным, работают против разных штаммов коронавируса. Можно ожидать, добавил Гусельников, что лекарства, созданные на основе таких антител, смогут успешно предотвратить заражение или тяжелое течение болезни у людей из групп повышенного риска: пожилых, онкобольных, людей с различными иммунодефицитами и т. д.

gxpnews