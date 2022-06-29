Минздрав одобрил новый противовирусный препарат

Минздрав зарегистрировал препарат «Превимис» от компании MSD. Лекарство показано пациентам, недавно перенесшим пересадку костного мозга, для профилактики ЦМВ-инфекции.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на противовирусный препарат «Превимис» (МНН летермовир) компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Впервые препарат был одобрен в 2017 году FDA.

В российском реестре лекарственных средств размещена информация для пациента. Препарат показан к применению у взрослых старше 18 лет после недавно перенесенной пересадки костного мозга для профилактики заболеваний, вызываемых цитомегаловирусом (ЦМВ). Препарат выпускается в таблетках по 240 мг и 480 мг.

Летермовир является первым в своем классе ненуклеозидным ингибитором ЦМВ и ингибирует репликацию вируса, специфически воздействуя на комплекс вирусной терминазы.

Это противовирусный препарат, который впервые был одобрен американским регулятором для профилактики ЦМВ-инфекции у взрослых ЦМВ-серопозитивных реципиентов аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК).

Согласно данным, полученным в III фазе клинического исследования, цитомегаловирусная инфекция развивалась у 38% пациентов, получавших летермовир. В группе плацебо этот показатель составил 61%.

По последним данным, опубликованным на официальном сайте MSD, «Превимис» на 91% снижает вероятность клинически значимой ЦМВ-инфекции у пациентов, перенесших аллоТГСК. Результаты были представлены на 48-м ежегодном Конгрессе Европейского общества по трансплантации костного мозга (EBMT).

Вероника Догузова

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