В США в несколько раз вырос спрос на медикаментозные аборты

Телемедицинские компании США сообщили о резко возросшем спросе от женщин на приобретение таблеток для прерывания беременности. Так, провайдер телемедицинских услуг в сфере женского здоровья Hey Jane отметил увеличение запросов на медикаментозные аборты в два раза по сравнению с показателями мая 2022 года. Как полагают представители компаний, к такому росту привело решение Верховного суда США от 24 июня, отменяющее право на прерывание беременности. Как полагают представители компаний, к такому росту привело решение Верховного суда США от 24 июня, отменяющее право на прерывание беременности. Некоммерческий оператор Just The Pill, который с октября 2020 года рассылает препараты для аборта по почте, заявил, что получил уже около ста запросов от женщин – это в четыре раза больше обычного числа. Благотворительная организация Aid Access, базирующаяся в Нидерландах, сообщила, что с 24 июня получила уже около 4 тысяч запросов от женщин из США на получение лекарств для прерывания беременности. До этого дня общий показатель был на уровне 600–700 запросов в день. В США в 2021 году на фоне COVID-19 поставщикам телемедицинских услуг разрешили направлять пациенткам препараты для проведения абортов (МНН мифепристон и мизопростол), то есть женщины получили возможность приобретать такие лекарства без очного посещения врача и минуя аптеки. «Некоторые компании, отправляющие препараты для аборта по почте, перестанут направлять их в штаты, где аборт будет считаться преступлением. Однако некоммерческие организации, в том числе Aid Access, штаб-квартиры которых находятся за границей, за пределами законной юрисдикции штатов США, – это совсем другая история», – отметила профессор права в Университете штата Флорида Мэри Зиглер. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил, что ранее медрегулятор страны (FDA) одобрил использование мифепристона, поэтому штаты «не могут запретить лекарство на основании несогласия с экспертным заключением FDA о его безопасности и эффективности». Он подчеркнул, что соблюдать законы будет сложно в том числе и в отношении зарубежных поставщиков услуг. Эксперты считают, что американки будут просить своих друзей из других стран направлять им лекарства. Исследование Института Гуттмахера показало, что уже сейчас не менее чем в шести штатах, в том числе Техасе и Миссури, действуют законы, запрещающие телемедицинским центрам выписывать препараты для аборта. Кроме того, в 19 штатах получить направление на медикаментозное прерывание беременности пациентки могут только при личном посещении врача. Верховный суд США 24 июня 2022 года отменил решение, принятое в 1973 году по делу «Роу против Уэйда», согласно которому признавалось право женщин на аборты на конституционном уровне. Теперь округа смогут самостоятельно принимать решение о легализации или запрете данной процедуры. Президент США Джо Байден отметил, что суд таким образом поставил под угрозу здоровье американок. Глава государства поручил Министерству здравоохранения и социальных служб страны обеспечить доступность противозачаточных препаратов. Кроме того, в администрации президента уточнили, что намерены помешать запрету на территории США препаратов для аборта. Однако там пока не уточнили, как будут защищать врачей и специалистов, которые проводят данную процедуру и выписывают такие лекарства, от судебного преследования. После резонансного решения суда многие американские селебрити и политики, в том числе жена экс-президента США Барака Обамы Мишель, выступили против запрета на аборты, а в стране началась волна митингов. В настоящее время в штатах Кентукки, Луизиана, Миссури, Южная Дакота уже действуют законы, по которым аборты запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования. В Оклахоме разрешено прерывать беременность, наступившую при таких обстоятельствах. В Техасе в настоящее время действует временный запрет на аборты. Полностью он вступит в силу в конце июля. В течение месяца запреты или ограничения на аборты также вступят в силу в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте. Издание The Wall Street Journal 26 июня сообщило, что после оглашения решения Верховного суда мобильные приложения по отслеживанию менструальных циклов и беременности стали скрывать или удалять данные пользовательниц, так как разработчики опасаются, что личную информацию женщин могут использовать против них в штатах, где аборты запрещены. Например, приложение Flo в ближайшее время намерено запустить функцию «анонимный режим», удаляющую личную информацию из учетной записи. Приложение Natural Cycles работает над обновлением, которое позволит вести календарь анонимно, даже компания не сможет идентифицировать пользователя. В компании Apple уточнили, что данные в приложении Health, как раньше, так и сейчас, зашифрованы и не передаются третьим лицам. Сами пользователи уже начали массово удалять приложения из-за страха, что власти узнают о проведенном аборте.

