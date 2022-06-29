Препарат от шизофрении могут одобрить для лечения ажитации при деменции

Японская Otsuka Pharmaceutical и датская H.Lundbeck 27 июня сообщили о положительных результатах III фазы клинических исследований (КИ) брекспипразола (Рексалти) для лечения ажитации (эмоционального возбуждения) у пациентов с деменцией или с признаками болезни Альцгеймера. Пока в мире не зарегистрировано ни одного препарата для терапии ажитации при деменции. В мире брекспипразол используется для лечения шизофрении. Японская Otsuka Pharmaceutical и датская H.Lundbeck 27 июня сообщили о положительных результатах III фазы клинических исследований (КИ) брекспипразола (Рексалти) для лечения ажитации (эмоционального возбуждения) у пациентов с деменцией или с признаками болезни Альцгеймера. Пока в мире не зарегистрировано ни одного препарата для терапии ажитации при деменции. В мире брекспипразол используется для лечения шизофрении.

В КИ приняли участие 345 человек в возрасте от 55 до 90 лет включительно с вероятным диагнозом «болезнь Альцгеймера».

Добровольцы принимали брекспипразол на протяжении 12 недель, еще на протяжении 30 дней за ними велось наблюдение. Согласно результатам исследований, лечение брекспипразолом приводило к улучшению эмоционального состояния пациентов.

В настоящее время Рексалти применяется в России, Европе и США для лечения шизофрении. В штатах препарат также показан в качестве дополнительной терапии к антидепрессантам у взрослых с серьезным депрессивным расстройством.

Otsuka Pharmaceutical – японская фармкомпания со штаб-квартирой в Токио, специализирующаяся на производстве, импорте и экспорте препаратов, медицинского оборудования, косметики и продуктов. Выручка организации в 2021 году составила $13,62 млрд, чистая прибыль – $1,14 млрд.

H.Lundbeck – датская фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Копенгагене. Специализируется на разработке и коммерциализации лекарств, применяемых при нервных расстройствах (антидепрессанты, антипсихотики). Выручка компании в 2021 году составила $2,41 млрд, чистая прибыль – $195 млн.

В июне 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) по ускоренной процедуре одобрило применение лексредства для лечения болезни Альцгеймера – Aduhelm (aducanumab) от фармкомпании Biogen. Он стал первым одобренным препаратом от болезни Альцгеймера в США с 2003 года. Однако вскоре возник скандал вокруг его одобрения, многие представители отрасли не поддержали решение FDA, внутри самого регулятора тоже возник раскол.

Фармкомпании-разработчику не удалось урегулировать споры вокруг одобрения Aduhelm, не удалось доказать врачам, что препарат эффективен и безопасен. В мае 2022 года Biogen объявила о прекращении продаж своего препарата.