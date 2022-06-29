Минпромторг внес изменения в проект документа о правиле «второй лишний»

Министерство промышленности и торговли России обновило проект постановления правительства о внедрении правила «второй лишний» при госзакупках препаратов, сообщает «ФВ».

Обновленное правило заработает с сентября 2024 года и будет распространяться на весь перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), что анонсировал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Если перечень СЗЛС будет обновляться, то в отношении вновь включенных в него препаратов правило начнет действовать спустя два года после обновления.

Издание сообщает, что проект на данный момент проходит «согласительные процедуры».

Механизм «второй лишний» дает абсолютное преимущество на госторгах производителям препаратов, выпускающихся по полному циклу, начиная с синтеза субстанции, на территории РФ. Заказчик должен отклонить все остальные заявки, если при госзакупке будет подана хоть одна заявка с таким препаратом.

gxpnews