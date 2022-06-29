Минздрав хочет отслеживать незарегистрированные и зарубежные препараты

Минздрав сообщил, что работает над механизмом отслеживания препаратов в иностранной упаковке и незарегистрированных лекарств. По мнению ведомства, это повысит возможность контроля, а также блокирования потенциально некачественных лекарств и прогнозирования их дефицита. Также ведомство призвало отдавать приоритет расширению отечественного ассортимента.

Минздрав прорабатывают механизм отслеживания препаратов в иностранной упаковке и незарегистрированных лекарств. Это повысит возможность контроля, а также блокирования потенциально некачественных лекарств и прогнозирования их дефицита. Об этом сообщил на Петербургском международном юридическом форуме зам. министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает его слова ТАСС.

По его словам, у Минздрава есть опыт контроля за незарегистрированными лекарственными препаратами, ввозимыми в рамках рисков дефектуры: он был наработан во время пандемии COVID-19. У лабораторий министерства есть возможности контроля по всем включенным в современные фармакопеи методам стандартизации лекарственных средств.

Также Глаголев призвал отдавать приоритет расширению отечественного ассортимента препаратов и регистрации новых лекарств из зоны потенциальной дефектуры. В рамках этой работы Минздрав создал межведомственную комиссию, отметил он.

В конце марта правительство поручило оперативно отслеживать ситуацию с лекарствами из списка ЖНВЛП, а также медицинскими изделиями. Эти данные будет собирать специальная рабочая группа, в которую будут направлять сведения Минздрав, ФТС, Минпромторг, Росздравнадзор, Федеральное казначейство и ряд других федеральных органов.

В мае Минздрав разработал порядок работы комиссии, которая будет определять дефицит препаратов и принимать решение о возможности ввоза в Россию лекарств в иностранной упаковке.

Артем Косенок

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