В Южной Корее одобрили первую вакцину от COVID-19 местного производства

Южная Корея одобрила первую отечественную вакцину против COVID-19, выпущенную компанией SK bioscience, сообщает Reuters. Препарат разрешен для широкого использования, решение принято регулятором после получения положительных клинических данных.

По данным министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств страны, вакцину SKYCovione нужно вводить двумя дозами с интервалом в четыре недели. В клиническом испытании фазы III с участием 4037 взрослых SKYCovione индуцировал нейтрализующие реакции антител против родительского штамма SARS-CoV-2, говорится в заявлении SK bioscience.

Пока неизвестно, насколько препарат эффективен против «омикрона» и других вариантов COVID- 19. Вакцина была разработана при поддержке компании GlaxoSmithKline (GSK).

SK bioscience заявила, что будет запрашивать разрешения на распространение SKYCovione в других странах и через глобальный центр обмена вакцинами COVAX, а также на включение в список экстренного использования Всемирной организации здравоохранения.

Власти Южной Кореи договорились о сделке на сумму 200 млрд вон ($155 млн) на покупку 10 млн доз вакцины. Препарат начнут активно внедрять во II половине 2022 года. SK Bioscience изучает возможность его использования для бустерных прививок и планирует испытания среди подростков и детей.

gxpnews