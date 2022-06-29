Эксперты обсудили китайский инъекционный препарат для терапии ВИЧ на конференции в Баку

Китайский инъекционный препарат для терапии ВИЧ «Айкенинг» обсудили на международном уровне на научной конференции «Современные направления стратегии лечения ВИЧ-инфекции», организованной при поддержке представительства группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане, сообщает «Р-Фарм».

В мероприятии, прошедшем в Баку, приняли участие эксперты из Российской Федерации и КНР, а также специалисты Азербайджана в области вируса иммунодефицита человека, в том числе сотрудники Республиканского центра по борьбе со СПИДом.

Ключевым фокусом дискуссии на полях конференции стал инновационный препарат «Айкенинг» (альбувиртид) для терапии пациентов с ВИЧ, соглашение о выводе которого на рынки России и Азербайджана в июле 2021 года подписали «Р-Фарм» и китайский разработчик Frontier Biotech.

Так, директор инфекционного отделения клинического медицинского центра общественного здравоохранения Чэнгду, член клинической экспертной группы по СПИДу нацсовета по здравоохранению Китая, профессор Шенг-Хуа Хё (Sheng-Hua HE) отметила, что «Айкенинг» представляет собой новейший инъекционный препарат длительного действия, вводящийся еженедельно, что отличает его от препаратов такого класса.

«Важная особенность «Айкенинга» состоит еще и в том, что этот препарат можно комбинировать с другими средствами для лечения пациентов с лекарственной устойчивостью, при том, что он демонстрирует эффективность против основных штаммов ВИЧ», – отметила Шенг-Хуа Хё.

Она подчеркнула, что исследователи активно работают над препаратами длительного действия в лечении ВИЧ — такая терапия считается крайне перспективной, как с точки зрения эффективности, так и в контексте пациентоориентированности: по мнению экспертов, препараты длительного действия будут способствовать снижению стресса от необходимости ежедневной антиретровирусной терапии и повышению качества жизни.

Помимо прочего, участники конференции обсудили современные клинические рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, которые составлены в соответствии со стратегией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по лекарственной терапии заболевания, а также динамику распространения ВИЧ в Азербайджане и эффективность профилактических мер, принимаемых в республике.

Frontier Biotechnologies — биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Китае, основанная в 2013 году. «Айкенинг» — основной продукт компании. Помимо исследуемой комбинации альбувиртида с 3BNC117, Frontier работает над трансдермальным пластырем, применяемым при боли в суставах. «Р-Фарм» в 2020 году заключил лицензионное соглашение с Frontier о продвижении и дистрибуции Айкенинга в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

gxpnews