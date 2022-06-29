Уголовное дело о хищении онкопрепаратов в Санкт-Петербурге передано в суд

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о хищении онкопрепаратов на 11 млн рублей и передали его в Кировский районный суд Санкт-Петербурга. В деле 13 обвиняемых, 12 из них – медработники госклиник. Факт хищения препаратов, предназначавшихся для пациентов Городского клинического онкодиспансера, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и еще двух медорганизаций, оперативники выявили осенью 2020 года. Тогда предварительная стоимость похищенных лекарств оценивалась в 100 млн рублей, а под подозрение попали до 20 человек. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о хищении онкопрепаратов на 11 млн рублей и передали его в Кировский районный суд Санкт-Петербурга. В деле 13 обвиняемых, 12 из них – медработники госклиник. Факт хищения препаратов, предназначавшихся для пациентов Городского клинического онкодиспансера, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и еще двух медорганизаций, оперативники выявили осенью 2020 года. Тогда предварительная стоимость похищенных лекарств оценивалась в 100 млн рублей, а под подозрение попали до 20 человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время двое фигурантов дела находятся под стражей, пятеро – под домашним арестом, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователи установили, что обвиняемые заказывали больше лекарств, чем на самом деле было нужно пациентам, а разницу передавали «за денежное вознаграждение, которое составляло одну треть от рыночной стоимости» предполагаемому организатору схемы – Сергею Войтовичу. Правоохранители полагают, что мужчина перепродавал похищенные препараты через интернет и аптеку своего знакомого.

Во время обыска квартиры, которую, по данным МВД, Войтович приобрел на «подставное лицо» и использовал в качестве хранилища, следователи обнаружили и изъяли 386 наименований препаратов, среди которых, например, были Митомицин-С Киова (митомицин) от японской Kyowa Hakko Kogyo, Халавен (эрибулин) от японской Eisai, Эрбитукс (цетуксимаб) от немецкой Merck. Общий доход от продажи похищенных лекарств в МВД оценили в более 11 млн рублей.

О хищении онкопрепаратов в Санкт-Петербурге стало известно 10 октября 2020 года, схему обнаружили сотрудники Росздравнадзора, МВД и ФСБ. Тогда же было возбуждено уголовное дело – изначально по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), затем оно было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Стоимость похищенных препаратов оценивалась в 100 млн рублей. Обыски прошли сразу в нескольких медучреждениях – Первом Санкт-Петербургском государственном медуниверситете им. И.П. Павлова, Городском онкологическом диспансере и других клиниках. Во время обысков помимо украденных препаратов также нашли 30 млн рублей и 100 золотых слитков.

Среди препаратов фигурировали Тецентрик (атезолизумаб) от швейцарской Roche, Ервой (ипилимумаб) от американской Bristol Myers Squibb (BMS), Авегра (бевацизумаб) от «Биокада», Цирамза (рамуцирумаб) от американской Eli Lilly, Таксотер (доцетаксел) от французской Sanofi, Абраксан (паклитаксел) от BMS, Китруда (пембролизумаб) от американской MSD, Вектибикс (панитумумаб) от американской Amgen и Опдиво (ниволумаб) от BMS.

В марте 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга утвердила первое обвинительное заключение в отношении одной из фигуранток, дело которой расследовалось отдельно, так как она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным местных СМИ, речь шла о начальнице отдела снабжения охранного предприятия ООО «Гарда-эскорт» Марии Добролеж. Женщина, по версии следствия, в 2020 году в составе группы похитила препараты, предназначенные для пациентов Городского клинического онкологического диспансера и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Ущерб от ее действий оценили в более 4 млн рублей.

Среди фигуранток дела также были Елена Сергейчик (процедурная медсестра в Городском клиническом онкологическом диспансере), Оксана Савельева (процедурная медсестра Ленинградского областного клинического онкологического диспансера), Мария Буткевич (инспектор отдела кадров ООО УК «Стройкомплекс») и другие.