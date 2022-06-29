Сорафениб – новый препарат в онко-портфеле ГК «Промомед»

Сорафениб-Промомед стал пятым препаратом в противоопухолевом портфеле компании, в который ранее уже вошли средства для терапии широко распространенных видов онкологических заболеваний, таких как миелома, немелкоклеточный рак лёгкого и рак предстательной железы.

Сорафениб относится к средствам направленного действия, является низкомолекулярным мультикиназным ингибитором. Препарат применяется для терапии почечно-клеточного, печеночно-клеточного рака, а также дифференцированного рака щитовидной железы (резистентного к радиоактивному йоду).

Эффективность Сорафениба клинически доказана. Действие препарата направлено на блокировку определенных сигналов опухолевых клеток, что позволяет предотвратить их дальнейший рост, а также препятствует росту кровеносных сосудов, которые доставляют кислород к опухоли.

Как и большинство лекарственных средств, производимых ГК «Промомед», данный препарат входит в перечень ЖНВЛП.

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