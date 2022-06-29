Штрафы за непредоставление данных в ЕГИСЗ могут ввести с сентября 2022 года

Минздрав РФ ужесточит санкции для высших должностных лиц органов исполнительной власти регионов за непредоставление или подачу сведений с нарушением сроков либо передачу неточной информации о медорганизациях в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Размер штрафа составит от 15 до 25 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – до 30 тысяч рублей либо дисквалификация чиновника на срок от одного года до двух лет. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в случае утверждения вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Минздрав РФ ужесточит санкции для высших должностных лиц органов исполнительной власти регионов за непредоставление или подачу сведений с нарушением сроков либо передачу неточной информации о медорганизациях в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Размер штрафа составит от 15 до 25 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – до 30 тысяч рублей либо дисквалификация чиновника на срок от одного года до двух лет. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в случае утверждения вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

В КоАП предлагается включить новую тематическую статью 6.37. Кроме того, поправки, предполагающие введение ответственности за работу с данными ЕГИСЗ, предложено внести в ст. 88 и 91.1 323-ФЗ ‎«Об основах охраны здоровья граждан». Протоколы по факту нарушений будет составлять Росздравнадзор.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, регионами «не в полной мере» обеспечивается передача информации в Федеральный реестр медицинских организаций ЕГИСЗ, из которого геоинформационная подсистема автоматически формирует карту со сведениями о ресурсах здравоохранения в каждом регионе, уровне и типе медицинской организации. Эта информация нужна Минздраву «‎для целей рационального территориального планирования в области здравоохранения», сообщается в документе.

Общественное обсуждение проекта поправок в КоАП продлится до 25 июля 2022 года. В случае утверждения законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

В феврале 2019 года Михаил Мурашко, возглавлявший на тот момент Росздравнадзор, отметил необходимость предварительного согласования региональными властями «решений о создании медорганизации либо об изменении профиля ее деятельности». Идею поддерживала и бывшая тогда министром здравоохранения Вероника Скворцова. Против «двойного лицензирования» выступила Федеральная антимонопольная служба, а также частные и государственные медучреждения. В январе 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что механизм реализации территориального планирования актуален.

Первоначальный проект поправок в КоАП был представлен Минздравом в июне 2020 года, он предполагал ответственность как для должностных лиц органов исполнительной власти регионов, так и для должностных лиц медорганизаций. В декабре 2020 года из проекта новой статьи исключили упоминание врачей и руководителей медорганизаций, а санкция за нарушение была установлена в размере 10–20 тысяч рублей.