Российская фармпромышленность сконцентрировалась на выпуске безрецептурных препаратов

Аналитическая компания RNC Pharma представила отчет об активности производства лекарственных препаратов в России по итогам мая 2022 года. Объемы отгрузок рецептурных препаратов в мае составили 3,7% в упаковках, безрецептурных — 31,6%.

Суммарный объем производства препаратов в России с января по май 2022 года составил 311,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года превысила 30% в рублях, в упаковках — 5,6%, всего с начала года в нашей стране было произведено 1,8 млрд упаковок. Динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) — 2,7%, всего с начала года фармкомпании отгрузили 33,5 млрд МЕД, говорится в отчете аналитиков RNC Pharma, поступившем «ФВ».

В мае рублевый объем отгрузок достигал 52,1 млрд руб., относительно показателей за аналогичный период прошлого года прирост составил 34%. Натуральные показатели также в заметном плюсе – по сравнению с маем 2021 года отгрузки в упаковках выросли на 16%, а динамика в МЕД приблизилась к 9%. Примечательно, что темпы роста отгрузок ЛП по итогам мая лишь незначительно уступали мартовским показателям, которые обеспечивались в значительной степени ажиотажным спросом. Правда, относительно показателей апреля фармпром показал вполне ожидаемый спад как в денежном (-23,9%), так и в натуральном (-9,7%) выражении. На последний месяц весны традиционно приходится старт низкого сезона, а внешних поводов стимулирования спроса не было.

В мае продолжилась стартовавшая ранее тенденция значительного отставания динамики производства Rx-продукции от ОТС-категории. Относительно мая 2021 года объемы отгрузок в упаковках по рецептурным препаратам выросли всего на 2%, тогда как группа безрецептурных ЛП показала динамику на уровне 31,6%. Общий итог за январь — май 2022 года в разрезе по основным классификационным группам выглядит примерно так же — отгрузки ОТС-препаратов выросли на 14,8%, а рецептурные теряют в упаковках 3,7%.

В TOP20 компаний — производителей ОТС-препаратов по объемам отгрузок в упаковках за январь — май абсолютный рекорд с точки зрения динамики вновь устанавливает «Усолье-Сибирский химфармзавод», относительно аналогичного периода 2021 года отгрузки выросли в 19,3 раза. Значительную динамику из числа топовых компаний демонстрирует также «Вифитех» (в 4,8 раза). За пределами топа отметим компании: «Фармаклон» (рост в 9,3 раза), а также «Женел РД» (в 5,2 раза). «Фармаклон» отгружал только одно наименование безрецептурных препаратов, речь идет о препарате «Альфарона» (интерферон альфа-2b) для интраназального применения. Портфель группы компаний «Женел» более разнообразен: отгружалось 10 торговых марок, речь идет о т.н. «традиционных препаратах», максимальный вклад в динамику обеспечили препараты «Меновазин» и глицерин.

Среди топовых производителей Rx-ассортимента максимальную динамику по итогам января — мая вновь демонстрируют: «Производство медикаментов» (рост на 45%) и «Фармстандарт» (44%). За пределами TOP20 отмечаются компании «Рузфарма» (отгрузки за год выросли в 6,9 раза), а также «Безен Хелскеа» (рост в 5,7 раза). Обе в рамках анализируемого периода отгружали по одной торговой марке рецептурных препаратов. «Рузфарма» обеспечила динамику за счет наращивания выпуска инъекционной формы «Цефтриаксона», «Безен Хелскеа» производила «Утрожестан». Первые партии препарата были выпущены на ярославском предприятии компании еще в конце 2020 года, но на промышленные объемы компания вышла только в апреле 2021-го, пока это единственный продукт компании, локализованный в России.

Ринат Васбеев

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