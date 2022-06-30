Правило «второй лишний» распространят на все стратегически значимые препараты

Минпромторг распространит правило «второй лишний» для госзакупок препаратов на весь перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), а именно на 215 позиций вместо 15-ти, на которых ранее апробировался механизм. Предполагается, что схема начнет действовать с сентября 2024 года.

Об изменениях, вносимых в проект правительственного постановления, которым и вводится правило «второй лишний», рассказал в середине июня на Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Также он уточнил, что механизм начнет работать осенью 2024 года.

Лекарства будут отбираться по следующим критериям: их производство уже ведется по полному циклу в странах ЕАЭС; они предназначены для лечения социально значимых заболеваний, которые приводят к инвалидизации и преждевременной смерти; доля лекарства в рыночных продажах составляет выше 50%.

Минпромторг разработал проект постановления правительства, устанавливающий правило «второй лишний», в ноябре 2021 года. В начальной версии документа схему предлагали опробовать на 15 препаратах из перечня СЗЛС. В пилотный проект вошли семь АРВ-препаратов (абакавир, атазанавир, зидовудин, зидовудин+ламивудин, лопинавир+ритонавир, тенофовир, эфавиренз), два противотуберкулезных препарата (тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, протионамид), два инсулиносодержащих лекарственных средства (инсулин гларгин, инсулин лизпро двухфазный) и четыре онкопрепарата (бевацизумаб, иматиниб, ритуксимаб, трастузумаб).

В Минпромторге не прокомментировали, как прошла апробация механизма, однако заверили, что распространение механизма «второй лишний» на весь список СЗЛС «поможет дальнейшему развитию российского производства полного цикла через стимулирование производства субстанций на территории России». В ведомстве также отметили, что проектом постановления для производителей лекарств предусмотрен переходный период до 1 сентября 2024 года на препараты, уже включенные в СЗЛС. По тем лекарственным средствам, которые будут включаться в перечень в будущем, предусмотрен переходный период в два года.