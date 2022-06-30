Резидент «Сколково» зарегистрировал первое отечественное устройство для маркировки опухолевых очагов

Игла-локализатор «Target» от компании «Онколинн» предназначена для визуализации опухолевого ложа в процессе и после проведения предоперационной системной терапии, оптимального планирования хирургического этапа терапии и оценки патоморфологического ответа на лечение. Медицинское изделие отечественного производства может полностью заменить импортные аналоги как на российском, так и на зарубежных рынках. Получено два патента в России и один международный евразийский.

Маркировка первичной опухоли молочной железы дает возможность визуализировать зону поражения и точно проводить разметку при выполнении органосохраняющего лечения, что позволяет увеличить долю таких операций у больных раком молочной железы. Введение маркеров в пораженные лимфоузлы позволяет проводить менее радикальные хирургические вмешательства, что снижает вероятность осложнений и сокращает сроки реабилитации.

Использование разработки «Онколинн» поможет сократить стоимость маркировки. Изделие включает сразу три маркера, что позволяет проводить мультитаргетную маркировку опухоли молочной железы и/или лимфоузлов одной иглой, а следовательно, отказаться от использования трех аналогичных зарубежных изделий с одним маркером.

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