Число тестирований на клещевые инфекции выросло на 114% в 2022 году

Медицинская компания «Инвитро» провела исследование результатов анализов пациентов на основные клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, анаплазмоз и эрлихиоз. По итогам исследования выяснилось, что за первое полугодие 2022 года число тестирований на клещевые инфекции выросло 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на 15% по сравнению с 2020 и на 114% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Самая высокая выявляемость — у боррелиоза. В 2019 и 2020 годах доля положительных результатов на боррелиоз составила более 24%, в 2021 и первом полугодии 2022 — уже 29%. Доля положительных результатов на клещевой энцефалит практически не меняется и составляет менее 1% с 2019 года.

Самая высокая выявляемость боррелиоза зафиксирована на Урале, в Сибири, Центральном регионе и в Москве.

После укуса клеща необходимо обследовать. В голове в слюнных железах можно обнаружить вирус клещевого энцефалита, в желудке — боррелии и т.д. Клеща лучше привезти в лабораторию в течение суток, максимум — в течение трех.

Рекомендуется, чтобы клеща снимал врач в травмпункте. Когда пациент пытается это сделать самостоятельно, он может запаниковать и снять клеща неправильно. Нельзя заливать клеща различными жидкостями. Любые местнораздражающие жидкости и травмирующие клеща действия, например, прижигание, стимулируют его еще больше впрыскивать слюну и содержимое желудка, и он будет пытаться впиться еще глубже.

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