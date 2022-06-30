МИНЗДРАВ Рассмотрит вопрос включения препарата мавирет в перечень ЖНВЛП

Минздрав сообщил о намерении рассмотреть вопрос о включении в перечень ЖНВЛП комбинированного препарата с МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин (Элпида Комби от «Вириом») для терапии ВИЧ-инфекции и лекарственного средства с МНН глекапревир+пибрентасвир (Мавирет от AbbVie) для лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС).

Рилпивирин, тенофовир и эмтрицитабин входят в состав комбинированного препарата Эвиплера от Johnson & Johnson, который уже присутствует в перечне, однако предполагается, что включение веществ в ЖНВЛП по отдельности может существенно снизить стоимость препаратов с их содержанием.

Мавирет — первый и пока единственный препарат в России, разрешенный для применения при терапии ХВГС у детей от 3 до 12 лет.

В апреле 2022 года Минздрав представил предварительный проект перечня ЖНВЛП на 2023 год, составленный по итогам голосования специальной комиссии ведомства в октябре прошлого года и феврале 2022 года. В него ведомство планирует включить тедуглутид для терапии синдрома короткой кишки, лоноктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол, ланаделумаб от наследственного ангионевротического отека, противовирусный препарат с МНН долутегравир+ламивудин, а также лекарства с МНН рамиприл (для терапии заболеваний сердца), брекспипразол (для лечения шизофрении) и противоопухолевый препарат с МНН паклитаксел+альбумин.

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