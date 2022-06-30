Во Франции пик новой волны COVID-19 ожидается в конце июля

Как сообщает Reuters, по мнению главы научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси, пик новой волны COVID-19, спровоцированной новыми штаммами, ожидается в конце июля. Затем появится новый вариант инфекции, BA.5, если только осенью его не опередит другой штамм.

Сообщается, что за последние сутки инфицировано 124 724 человека, тогда как неделю назад этот показатель составлял 77 967 человек.

На этой неделе французское правительство рекомендовало вернуться к использованию масок в местах большого скопления людей, особенно в общественном транспорте.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, линии штамма коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «омикроны») более заразны, чем предыдущие геноварианты, и могут частично уходить от иммунной защиты.

Ученые пришли к выводу, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, так как ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации. С этих штаммов может начаться новая волна пандемии.

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