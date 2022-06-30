Правительство расширило список товаров для первоочередного таможенного оформления

Правительство обновило перечень товаров, которые оформляются на таможне в первую очередь. В него попали нуклеиновые кислоты, необходимые для научных исследований и при производстве медицинских препаратов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 1154 от 28.06.2022 о расширении перечня скоропортящихся товаров, которые проходят таможенные процедуры в первоочередном порядке. В перечень, помимо прочего, вошли позиции, классифицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2934, — нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие. Они необходимы «для научных исследований и при производстве медицинских препаратов», говорится в сообщении правительства.

Также в перечне появились лабораторные реагенты, но только те, что необходимы для проверки безопасности пищевых продуктов, товарные позиции 3006 (фармацевтическая продукция) не попали в перечень.

Перечень товаров, которые оформляются на таможне в первую очередь, был утвержден правительством в 2019 году и с тех пор неоднократно дополнялся. Сейчас он включает более 70 позиций. Подписанным документом вносятся изменения в приложение к Постановлению Правительства РФ № 994 от 01.08.2019.

Ринат Васбеев

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