Росздравнадзор заявил о достаточном количестве «Карбамазепина» во всех регионах РФ

В Росздравнадзоре 29 июня прошло очередное еженедельное совещание с представителями крупнейших оптовых и розничных фармацевтических организаций. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармрынке осталась стабильной. Движение поставок лекарств из Европы осуществляется в плановом режиме, без сбоев, и в том же объеме.

«Отмечен спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной текущего года. Эксперты связывают это с наполнением рынка и с традиционным сезонным спадом покупательского спроса в отпускной период. Особое внимание было уделено обеспечению населения лекарственными средствами с международным непатентованным наименованием карбамазепин. Представители и розничных, и оптовых фарморганизаций подтвердили наличие препарата в достаточном количестве во всех регионах страны», – говорится в сообщении.

Через неделю регулятор вновь встретится с участниками российского фармацевтического рынка.

gxpnews