Производство лекарств и медицинских материалов в России выросло почти на 30%

В России в январе – мае 2022 года производство лекарств и медицинских материалов увеличилось на 28,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В мае 2022 года выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос на 29,4% по сравнению с маем прошлого года, но на 19,5% сократился по сравнению с апрелем текущего года. Лекарственных препаратов (ЛП) в мае изготовили на 45,65 млрд рублей. Это на 34% больше, чем в мае 2021 года, но на 21,4% меньше, чем в апреле 2022 года. Рост производства ЛП за январь – май, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, составил 29,5%, продукции изготовили на 275 млрд рублей.

Изготовлено 1,36 млрд доз сывороток и вакцин. Это больше показателей мая 2021 года и апреля 2022 года на 46,5% и на 8,2% соответственно. Выпуск в ампулах составил 640 тысяч штук (в 5,2 раза выше, чем в мае прошлого года, и на 11,2% больше, чем в апреле текущего года).

Производство сывороток и вакцин в дозах увеличилось за январь – май на 21,3%, а в ампулах – на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство фармацевтических субстанций в мае выросло на 28,6% по сравнению с маем 2021 года, а по сравнению с апрелем 2022 года – на 1%. За первые пять месяцев текущего года фармсубстанций произвели на 3,7% больше, чем за январь – май прошлого года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 57,5 тонны. Это на 29,9% больше, чем в мае 2021 года, и на 23,4% больше, чем в апреле 2022 года. По сравнению с маем прошлого года на 74,5% вырос выпуск антибиотиков, а по сравнению с апрелем текущего года – на 7,1%, до 90,7 тонны.

По данным Росстата, в мае изготовили 26,15 млн упаковок перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами. Это на 14,1% больше, чем в мае 2021 года, но на 12,9% меньше, чем в апреле 2022 года. За январь – май текущего года произвели 135 млн упаковок (на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года).

Произведено 35,6 млн упаковок клейких перевязочных материалов (выше показателя мая 2021 года на 75,9%, но ниже показателя апреля 2022 года на 13,2%).

«Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в мае выпущено на 2,6 млрд рублей, что на 20,4% больше, чем в мае 2021 года, но меньше, чем в апреле 2022 года, на 3,1%. В целом за первые пять месяцев 2022 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ее выпущено в январе – мае 2022 года на 12,6 млрд рублей», – добавило издание.

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