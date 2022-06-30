RNC Pharma представила первый рейтинг российских фармоператоров

Аналитическая компания RNC Pharma определила лидеров среди логистических операторов на российском фармрынке. В комплексный рейтинг вошли восемь логистических компаний, работающих с фармацевтической продукцией. Аналитики оценили складскую инфраструктуру, клиентский портфель, выручку, опыт работы, основные и дополнительные услуги, специализацию логистических операторов. 3 PL-оператор NC Logistic занял в рейтинге вторую позицию. На первой строке рейтинга — компания «Сантенс», на третьей — Tablogix («Ителла»).

Что касается сервисов по хранению и обработке в особых температурных режимах, то NC Logistic — явный лидер как по общим мощностям среднетемпературных и низкотемпературных режимов, так и по комплексности предложения (пять режимов).

Глобальные изменения в системе логистики стали одной из центральных тем последних двух лет, а в последние четыре месяца сфера вовсе начала претерпевать действительно тектонические изменения. Парадоксально, что такая важнейшая составляющая фармацевтического бизнеса, как логистика, долгое время оставалась в тени, и никто в России не задавался целью проранжировать участников рынка.

«На сегодняшний день логистика является неотъемлемым связующим звеном между производителем и потребителем, — сказал управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. — По итогам 2021 года мы заслужено заняли почетное второе место и не планируем останавливаться на достигнутом. Компания NC Logistic более плотно интегрируется с российскими производителями и по-прежнему остается надежным партнером для западных компаний».

По мнению Гарольда Власова, публикация рейтинга — своевременное и значимое событие, которое не только повысит информационную прозрачность рынка, но и станет триггером для принятия решений.

«Благодаря комплексной оценке все заинтересанты в сервисных услугах смогут выбрать оптимального логистического партнера согласно его специфике деятельности или узкой направленности», — добавил он.

Для оценки разных аспектов деятельности фармлогистических операторов аналитики применили классический подход в виде комплексного рейтинга, который так же используется в оценке российских фармдистрибьюторов. С подробной методикой можно ознакомиться на сайте https://rncph.ru/ в разделе «Проекты».

gxpnews