Sanofi почти втрое снизит стоимость инсулина для незастрахованных пациентов в США

Французский производитель лекарств Sanofi заявил, что не имеющие медстраховки пациенты с диабетом в США будут платить не более $35 за 30-дневный запас инсулина после повышенного внимания общественности к стремительному росту цен на инсулин. Об этом сообщает Reuters.

Компания Sanofi заявила, что новая цена вступит в силу с 1 июля. Прежняя стоимость составляла $99.

Законодатели США привлекли медицинские компании к ответственности из-за роста стоимости инсулина, а Палата представителей США в марте приняла законопроект, ограничивающий ежемесячные наличные расходы на инсулин для тех, у кого есть медстраховка, на уровне $35.

Согласно исследованию Фонда Содружества 2020 года, около двух третей незастрахованных потребителей инсулина в возрасте от 18 до 64 лет платили полную стоимость – в среднем $900 в месяц – за лекарства для поддержания жизни, отмечает издание.

Sanofi вместе с Eli Lilly и Novo Nordisk составляют 90% рынка инсулина в США. В 2020 году Lilly объявила о новой схеме доплаты, которая покрывает большую часть ее продуктов инсулина, ограничивая наличные расходы на инсулин до $35 в месяц.

По данным Американской диабетической ассоциации, около 37,3 млн американцев, или 11,3% населения, больны диабетом.

gxpnews