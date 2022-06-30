Владислав Шестаков: «Пришло время не рассуждать, а действовать!»

30 июня в Ереване начал работу Форум CHEMEX: «Химия. Фарма. Биотех. Новые вызовы». В рамках дискуссионных сессий Форума встретились представители химической промышленности, фармацевтической отрасли, научного сообщества. А сам Форум может стать той площадкой, на которой компании России, Армении и стран-членов ЕАЭС в производственной и научной сфере могут найти точки взаимовыгодного сотрудничества и создать платформу для эффективного развития химической, фармацевтической и биотехнологической отраслей.

В ходе сессии «Химико-фармацевтические кластеры. Взаимодействие в рамках ЕАЭ. Экспортный потенциал» выступил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков. Основной акцент выступления был сделан на необходимости переходить от слов к конкретным делам и проектам. На разных дискуссионных площадках не раз поднимались вопросы, касающиеся мер государственной поддержки химических и фармацевтических производств, выстраивания межотраслевого взаимодействия, вопросы вертикально-интегрированных структур для построения производства лекарственных препаратов полного цикла. Должны быть выработаны механизмы, которые соединят в себе и экономическую целесообразность и государственные интересы в области национальной лекарственной безопасности

«В первую очередь, должна быть определена номенклатура: нам нужны конкретные позиции в конкретном объеме. Затем должны быть определены участники, между которыми будут распределены эти позиции, – подчеркнул в своем выступлении директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков. – Нам нужны действительные государственные гарантии, нужно разработать меры государственной поддержки для отечественных предприятий химической промышленности. Тогда вся система начнет работать в едином ключе, решая единые задачи, поставленные государством перед бизнесом».

В конце своего выступления директор ФБУ «ГИЛС и НП» обратился к организаторам Форума с предложением сформировать по итогу мероприятия конкретные предложения, которые будут направлены в адрес Евразийской экономической комиссии и правительств России и Армении.

«Только совместными усилиями мы можем выработать консолидированные действия, которые в дальнейшем выльются в конкретные законодательные инициативы и меры поддержки предприятий на всем пространстве ЕАЭС», – подвел итог своего выступления Владислав Шестаков.

gxpnews