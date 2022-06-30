Мишустин ознакомился с производством орфанных препаратов «Генериума»

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил фармацевтическое предприятие «Генериум», ознакомившись с его продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В „Генериуме” Мишустин осмотрел лаборатории, где производятся уникальные лекарственные препараты. Премьеру показали лаборатории культивирования, хроматографической очистки и аналитических методов, которые составляют технологический процесс от создания молекулы до начала промышленного выпуска препарата в соответствии с международными стандартами GLP и GCP», – говорится в сообщении.

Глава правительства также посетил реакторный зал цеха производства рекомбинантных векторов, где находится крупнейший в мире двухтонный биореактор.

«В России работает всего 4 таких прибора, все они принадлежат компании „Генериум”. За год работа одного биореактора обеспечивает необходимой терапией десятки тысяч пациентов, в том числе с орфанными заболеваниями. Производство полностью автоматизировано», – добавили в пресс-службе.

За 13 лет «Генериум» вывел на рынок более 20 лекарств, в ближайшие годы появятся в продаже еще 23. Успешно создано 17 полностью импортозамещенных препаратов, 4 из них превосходят аналоги. Зарегистрировано 3 препарата для пациентов с онкологией. Для лечения редких наследственных болезней компанией разработано 3 лекарства, которые ежегодно получают более 5 тысяч детей. Создана линейка аутоиммунных лекарств.

В ближайшие годы основными направлениями развития станут препараты на основе биспецифических антител для онкобольных, генная терапия, регенеративная медицина и клеточные технологии. 104 пациента уже получили инновационное лечение.

В Москве в феврале началось исследование назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум».

gxpnews