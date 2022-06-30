Газпромбанк вложил 33 млн рублей в разработчика сенсоров для исследования мозга

Газпромбанк инвестировал 33 млн рублей ($600 тысяч) в компанию-разработчика сенсоров для исследования мозга QLU (бывшая «М-Гранат» Российского квантового центра). Средства будут направлены на создание прототипа сверхчувствительного магнитоэнцефалографа, который в перспективе мог бы кратно удешевить и значительно упростить процедуру магнитоэнцефалографии (МЭГ). Газпромбанк инвестировал 33 млн рублей ($600 тысяч) в компанию-разработчика сенсоров для исследования мозга QLU (бывшая «М-Гранат» Российского квантового центра). Средства будут направлены на создание прототипа сверхчувствительного магнитоэнцефалографа, который в перспективе мог бы кратно удешевить и значительно упростить процедуру магнитоэнцефалографии (МЭГ).

С помощью вложений в компании рассчитывают масштабировать разработанную ранее систему и создать лабораторную версию сверхчувствительного магнитоэнцефалографа – прибора в виде шлема, содержащего от 5 до 10 сверхчувствительных магнитометров.

Магнитоэнцефалографы используются для исследования эпилепсии, опухолей мозга, восприятия боли и других неврологических проблем. В 2020 году объем мирового рынка магнитоэнцефалографии оценивался в $252 млн. По прогнозам аналитиков, совокупный годовой темп роста рынка (CAGR) с 2021 по 2028 год составит 4,6%.

QLU – компания-разработчик сверхчувствительных магнитных сенсоров на основе пленки из железо-иттриевого граната, применяемых в медицинских целях, в том числе для решения задач нейровизуализации. Стартап создан в 2016 году выходцами из Российского квантового центра под названием «М-Гранат», в 2022 году был проведен ребрендинг. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «М-Гранат» принадлежит Анатолию Звездину, Петру Ветошко, Владимиру Белотелову (доли по 12%), Юрию Позднякову (доля в 24%) и ООО «Группа «Международный центр квантовых технологий» (доля в 40%). Чистый убыток компании в 2021 году составил 177 тысяч рублей.

В 2021 году команда QLU совместно с учеными из Сколковского института науки и технологий и НИУ ВШЭ продемонстрировала в ходе процедуры магнитоэнцефалографии работу твердотельного сверхчувствительного магнитометра, работающего при комнатной температуре. Датчик на основе пленки из железо-иттриевого граната сумел зарегистрировать слабые и глубинные электрические источники головного мозга.