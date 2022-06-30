Pfizer и BioNTech договорились с властями США о поставках вакцин от COVID-19 на $3 млрд

Американская Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заключили с правительством США новое соглашение о поставках вакцин против COVID-19 на сумму $3,2 млрд, сообщает Pharmaceutical Technology. Власти страны закупят 105 млн доз, в общее количество войдут дозировки 3 мкг, 10 мкг и 30 мкг.

Поставки препаратов, возможно, будут включать адаптированные к штамму «омикрон» версии препарата. Компании рассчитывают предоставить властям страны часть доз к сентябрю и продолжить поставки в IV квартале текущего года. Правительство США произведет согласованный платеж при получении оговоренных 105 млн доз. Кроме того, у американских властей будет возможность закупить до 195 млн дополнительных доз вакцин.

Ранее стало известно, что немецкая BioNTech и ее американский партнер Pfizer начнут испытания вакцин нового поколения от широкого спектра коронавирусов во второй половине 2022 года. Одна из разрабатываемых партнерами вакцин усиливает работу Т-клеток и предназначена в первую очередь для защиты от тяжелого течения заболевания. Второй препарат должен защитить одновременно от многих штаммов вируса и их мутаций.

gxpnews