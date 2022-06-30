Pfizer просит полного одобрения США для лечения COVID-19 препаратом Paxlovid

Pfizer заявила, что добивается полного одобрения в США своего перорального противовирусного препарата для лечения коронавирусной инфекции Paxlovid, который в настоящее время доступен в соответствии с разрешением на экстренное использование (EUA). Об этом сообщает Reuters.

Компания подала новую заявку на одобрение Paxlovid в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения COVID-19 у вакцинированных и непривитых людей с высоким риском прогрессирования заболевания до тяжелой формы.

Это в основном соответствует текущему EUA препарата, который, по словам Pfizer, охватывает от 50% до 60% населения США. Компания ссылается на оценки Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Лечение двумя препаратами, принимаемое в течение пяти дней вскоре после появления симптомов COVID-19, снизило риск госпитализации или смерти на 88% у негоспитализированных взрослых пациентов из группы высокого риска в клиническом испытании Pfizer, в которое не включались вакцинированные люди.

«Данные исследования, проведенного в Израиле ранее в этом месяце, показали, что Paxlovid снижает уровень госпитализации и смертности от COVID-19 среди вакцинированных и непривитых пациентов в возрасте 65 лет и старше, но не предотвращает тяжелые заболевания среди молодых людей», – пишет издание.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), в США было проведено более 1,6 млн курсов Paxlovid.

Как стало известно ранее, Pfizer инвестирует $120 млн в производство Paxlovid в США. Сообщалось также, что дешевые аналоги Paxlovid будут продавать в странах с низким уровнем доходов.

gxpnews