СМИ: туристы из России начали скупать лекарства в Турции

По данным портала TourDom, российские туристы, которые отправились на отдых в Турцию, начали скупать лекарства в местных аптеках.

«В Турции, как сообщают очевидцы, „фарму” покупать можно и нужно, так как качество выше, стоимость ниже, а многие рецептурные средства продают свободно», – пишет портал.

По информации источника издания, в Турции сейчас можно купить антигистаминный препарат «Эриус» за 150 рублей, в Москве же он стоит порядка 650 рублей. Капли «Зиртек» туристы покупают по 92 рубля, в России их стоимость составляет от 250 рублей. Таблетки от астмы «Сингуляр» в республике продают за 234 рубля, а в России – за 1,8 тысячи рублей.

«Если вы принимаете дорогие препараты на постоянной основе, везите их из Турции. Экономия будет в 10 раз», – цитирует издание отдыхающих.

Путешественников при этом предупредили, что в документах Федеральной таможенной службы (ФТС) отсутствует четкое указание, сколько медицинских препаратов для личного пользования можно ввозить в РФ.

«На практике, увидев подозрительно много коробок с лекарствами, таможенники могут предположить, что вы везете их на продажу. В таком случае у вас потребуют медицинские документы, подтверждающие, что препараты назначены именно вам для долговременного приема», – отмечает портал.

gxpnews