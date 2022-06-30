В Подмосковье оформили 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства

В Подмосковье врачи оформили около 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства с того момента, как в регионе ввели такой сервис. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«В отличие от бумажного, электронный рецепт не теряется, не мнется и не портится. Он всегда под рукой – в личном кабинете пациента на портале госуслуг. За все время в Подмосковье оформили порядка 5 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, в том числе 2,9 млн – в этом году», – сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Рецепты на льготные лекарства в Подмосковье оформляют в электронном виде с сентября 2021 года. Их на приеме выписывает лечащий врач. Пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке и фармацевт выдаст препарат. При желании пациенту могут оформить бумажную версию рецепта на льготный препарат. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС.

gxpnews