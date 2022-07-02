FDA рекомендует обновить вакцины против COVID-19

Как сообщает Reuters, Американский регулятор FDA рекомендовал производителям вакцин против COVID-19 изменить состав выпускаемых бустерных вакцин и включить компоненты, направленные на подварианты BA.4, BA.5 штамма омикрон.

С одной стороны, подобные изменения будут предприняты впервые и помогут перестроить противоковидные вакцины, а с другой — могут замедлить их производство, так как состав будет отличаться от уже исследованного выпускаемого препарата.

Для регистрации FDA не будет требовать выполнять новые исследования вакцин против BA.4, BA.5 у людей: в данном случае можно действовать по сценарию, применяемому для ежегодных изменений вакцин против гриппа.

Новые бустерные вакцины будут бивалентными, направленными как на оригинальный вирус, так и на подвиды штамма омикрон.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), BA.4 и BA.5 обусловлены половина случаев инфицирования в США.; эти подварианты стали доминирующими повсюду.

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