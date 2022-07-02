Выдавать ли льготникам лекарства с истекающим сроком годности

Российские медики дали оценку инициативе правительства, которое разрешило выдавать льготникам лекарства с истекающим сроком годности. Соответствующий опрос провели эксперты сервиса «Актион Медицина» совместно с сообществом «Врачи РФ». Ранее кабмин распорядился передавать препараты, сроком годности которых подходит к концу, из аптеки медорганизации в аптеки, которые выдадут их пациентам по льготной программе. 70% опрошенных признали нехватку препаратов в медорганизациях, где они работают.

Соответствующее постановление (№ 823 от 06.05.2022) подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а впервые с такой идеей в марте выступил Минздрав России. Как говорится в пояснительной записке к постановлению, «введенные ограничительные меры экономического характера» могут привести к сбоям поставок лекарств для льготников.

В опросе приняли участие 300 врачей, 75% опрошенных подтвердили, что в их медорганизации пациенты получают льготные препараты. Без малого половина респондентов (40%) полагают, что передача таких препаратов ухудшит положение пациентов. По их мнению, многие граждане делают запасы на несколько месяцев и потом будут принимать просроченные лекарства. Впрочем, большая часть врачей (60%) считает, что «ничего страшного не произошло».

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