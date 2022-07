Amgen продаст турецкое подразделение местному производителю Выдавать ли льготникам лекарства с истекающим сроком годности » Новым вице-президентом по продажам и маркетингу ГК Bright Way стал Рамал Гадиров В группе компаний (ГК) Bright Way новый вице-президент по продажам и маркетингу. На эту должность назначили Рамала Гадирова, занимавшего ранее аналогичные управленческие позиции в ГК «Промомед Рус» и группе Alium. Об этом сообщили в пресс-службе ЦКК «С-ГРУП». В зону ответственности Гадирова входит продуктовый портфель компании, развитие всех каналов сбыта в рамках долгосрочного стратегического партнерства. «У Bright Way Group амбициозные планы по участию в обеспечении лекарственной безопасности страны и развитию фармацевтической отрасли. Для их реализации необходимо усиление команды грамотными специалистами и топ-менеджерами. Рамал Гадиров имеет успешный опыт в управлении продажами в крупных фармкомпаниях, его профессиональные навыки помогут в достижении целей всей группы компаний, – отметила президент Bright Way Group Людмила Щербакова. В ГК Рамалу Гадирову, который имеет более чем 20-летний опыт в сфере реализации лекарственных препаратов и товаров народного потребления, предстоит разработать стратегию и сформировать новую политику продаж во всех сегментах коммерческого и госпитального фармрынка. Компания нацелена на значительное расширение географии поставок. Речь идет не только о российских регионах, но и об экспорте. Российская фармацевтическая производственная компания «Велфарм», входящая в группу компаний, на сегодняшний день выпускает более 200 единиц лекарственных препаратов. gxpnews