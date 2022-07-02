Amgen продаст турецкое подразделение местному производителю

Американская компания Amgen продаст свое производство в Турции местной промышленной группе за 135 млн долл. Сделка будет завершена после получения одобрения турецкого антимонопольного ведомства.

Американская Amgen решила продать свое производственное подразделение в Турции Gensenta, пишет The Endpoints News.

Gensenta была основана в качестве лаборатории в 1923 году и зарегистрирована как Mustafa Nevzat Pharmaceuticals в 1957 году. Компания была приобретена Amgen в 2012 году, а в 2020 году была переименована в Gensenta.

Покупателем выступит турецкая группа Eczacıbaşı. По условиям сделки, она заплатит 135 млн долл. за 99,96% акций компании. Покупка Gensenta будет завершена после получения одобрения турецкого антимонопольного ведомства.

Gensenta имеет два производственных предприятия, расположенных в Йенибосне, одном из основных промышленных районов Стамбула. Они включают отдельные заводы по выпуску готовых лекарственных форм, а также антибиотиков и противоопухолевых препаратов.

Eczacıbaşı — турецкая промышленная группа, которая владеет 46 компаниями, а также основала первый в Турции современный фармацевтический завод в 1952 году, пишет издание. Она производит ряд оригинальных препаратов и безрецептурных продуктов.

«Это приобретение поспособствует нашему росту за счет добавления местных производственных мощностей в области фармацевтических препаратов, биоаналогов и активных ингредиентов в наш инвестиционный портфель», — заявил глава Eczacıbaşı Holding Бюлент Экзачибаши.

В последнее время Amgen размещает больше своих производственных мощностей в США, особенно в штате Северная Каролина. В марте компания начала строительство завода по производству лекарственных субстанций за 550 млн долл.

Николай Соколов

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