«Золгенсму» ввели в гражданский оборот в России

Самое дорогое лекарство в мире «Золгенсма» (Zolgensma, онасемноген абепарвовек) компании Novartis для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) введено в гражданский оборот в Российской Федерации.

«Препарат „Золгенсма”, зарегистрированный в России в декабре 2021 года, официально введен в гражданский оборот. Цена за упаковку препарата составит 133,1 млн рублей», – говорится в телеграм-канале о редких генетических заболеваниях «Орфанное радио».

В первом полугодии 2022 года экспертный совет фонда «Круг добра» (обеспечивает поставки препаратов для детей с редкими и тяжелыми заболеваниями, в том числе незарегистрированных) одобрил 58 заявок на «Золгенсма». В частности, 17 детям была одобрена смена терапии на «Золгенсма», сообщили в фонде.

Опубликованы окончательные результаты III фазы испытаний «Золгенсмы».

В ФМБА ранее заявили о готовности сделать аналог самого дорогого лекарства в мире «Золгенсма».

Компания Biocad подала заявку в Минздрав на КИ российского лекарства от СМА.

gxpnews