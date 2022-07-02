Производство лекарств в России с начала года выросло на 29,5%

Производство лекарств в России с января по май 2022 года выросло на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было изготовлено препаратов на 275 млрд руб.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, с января по май этого года выросло на 28,4% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. В мае — на 29,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производство препаратов в России с начала года выросло на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего их было изготовлено на 275 млрд руб. В мае было изготовлено препаратов на 45,65 млрд руб. Это на 34% больше, чем за тот же месяц 2021 года, но при этом на 21,4% меньше, чем в апреле 2022 года. Такую статистику приводит Росстат.

С начала года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 21,3%, а в ампулах — на 13,6%. В мае было изготовлено 1,36 млрд доз – на 46,5% больше, чем в том же месяце 2021 года. Выпуск в ампулах составил 640 тыс. штук – в 5 раз выше. Производство фармсубстанций в мае увеличилось на 28,6%, с начала года – на 34,7% больше. Также наблюдался рост производства провитаминов, витаминов и их производных. Выпуск антибиотиков вырос в мае на 74,5%.

Наблюдался также и рост производства оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии. В мае было выпущено медтехники на 2,6 млрд руб. Это на 20,4% больше, чем в том же месяце прошлого года. С начала года оборудования выпущено на 12,6 млрд руб. – рост на 42,6%.

Артем Косенок

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