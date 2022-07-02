GSK получила разрешение на КИ вакцины от золотистого стафилококка

Минздрав одобрил клиническое исследование (КИ) вакцины против золотистого стафилококка от компании GSK. Испытание является частью международного мультицентрового исследования. В марте компания отказалась от новых клинических испытаний в России и от набора новых пациентов в существующие КИ.

В России планируется вторая фаза исследования вакцины против золотистого стафилококка. Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат в документ внесен под названием GSK3878858A (Sa-5Ag с адъювантом). Вакцина является кандидатной многокомпонентной адъювантной.

Основной целью исследования является оценка безопасности и реактогенности вакцины. Препарат планируется вводить здоровым взрослым добровольцам в возрасте от 18 до 64 лет, недавно перенесшим инфекцию кожи и мягких тканей.

В КИ планируют включить 100 добровольцев. Испытания разрешили проводить в трех клинических центрах Москвы и Смоленска. Завершить исследование предполагается в декабре 2023 года.

В реестре лекарственных средств зарегистрирована вакцина для лечения стафилококковых инфекций от АО «Биомед» им. И.И. Мечникова под названием «Антифагин стафилококковый». Этот препарат применятся в качестве терапевтического средства у лиц, перенесших стафилококковую инфекцию.

GSK еще в марте сообщила, что отказывается от новых клинических испытаний в России и от набора новых пациентов в существующие КИ. Когда было подана заявка в Минздрав, не уточняется. Известно, что испытание, которое одобрил Минздрав, — это часть международного мультицентрового исследования, начавшегося еще в 2020 году. «ФВ» направил запрос в GSK.

Вероника Догузова

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