Gilead получила от клиники компенсацию за мошенничество с препаратами от ВИЧ

Gilead урегулировала очередное судебное дело в рамках разбирательства, связанного с мошенническим использованием ее препаратов от ВИЧ. Gilead добилась судебного урегулирования с американской клиникой Well Care и ее руководством по обвинению в мошенничестве, пишет The Endpoints News. Сумма компенсации, которую получит компания, составит 33 млн долл. В ноябре 2022 года Gilead подала в суд на более чем 50 аптек, поставщиков и клиник во Флориде. По словам компании, они намеревались использовать программу Gilead по предоставлению бесплатных лекарственных средств для профилактики ВИЧ в мошеннической схеме. Согласно иску Gilead, ответчики находили бедных или бездомных людей и представляли их компании как нуждающихся в средствах доконтактной профилактики ВИЧ. После получения препаратов ответчики вынимали их из упаковки, выкупали у пациентов «по дешевке» и продавали на черном рынке по более высокой цене. Gilead пишет, что в результате этой схемы «колоссального финансового мошенничества» пострадали репутация и финансы компании. Также она поставила под угрозу здоровье и жизни жителей Флориды. «Well Care и ее президент… сыграли центральную роль в сговоре, сотрудничая с одной из основных групп ответчиков, чтобы расширить мошенническую схему… и обогатиться за счет Gilead», — говорится в заявлении компании. Представитель Gilead сообщил Endpoints, что из 58 ответчиков, изначально перечисленных в иске, осталось только 12. Согласно последнему судебному решению, Gilead отказывается от обвинений в адрес клиники, а Well Care навсегда запрещается участвовать в программе Gilead. Николай Соколов

