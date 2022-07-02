В России предложили компенсировать часть затрат на сертификацию фармпродукции на внешних рынках

В Минпромторге предложили компенсировать часть затрат на сертификацию продукции фармацевтической и медицинской промышленности на внешних рынках.

В России предложили компенсировать часть затрат на сертификацию продукции фармацевтической и медицинской промышленности на внешних рынках. С такой инициативой выступили в Минпромторге. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что для предоставления субсидий организация должна соответствовать нескольким требованиям. В частности, не ранее чем за 30 календарных дней до подачи заявки и документов у нее нет невыполненных обязательств по уплате налогов, сборов и штрафов, отсутствует задолженность по возврату в бюджет субсидий, она не находится в процессе реорганизации и не является иностранным юрлицом или российским, в уставном капитале которого доля участия иностранных лиц превышает 50%.

В случае предоставления субсидии организации на компенсацию части затрат, понесенных не ранее трех календарных лет, предшествующих текущему финансовому году, она может распространяться: на затраты на регистрацию лекарственного средства, на проведение клинических исследований препаратов на внешних рынках, на проведение преквалификации лекарственного средства ВОЗ.

Также организация сможет получить субсидию на затраты на проведение испытаний образцов на соответствие необходимым требованиям, на проведение инспекционной проверки производства, на получение сертификата соответствия, включая государственные пошлины и сборы, перевод технической документации на иностранный язык — в случае, если эти затраты понесены не раньше 1 января года, предшествующего текущему финансовому году.

Артем Косенок

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