В США ограничивают продажи экстренной контрацепции на фоне закона об абортах

Amazon и аптечные сети США вводят ограничения на продажу средств экстренной контрацепции на фоне решения американского Верховного суда, дающего право штатам запрещать аборты.

Amazon и некоторые крупные американские аптечные сети на этой неделе ввели ограничения на покупку средств экстренной контрацепции, об этом сообщает CNN.

Amazon ограничила количество таблеток экстренной контрацепции, включая такие средства, как Plan B, тремя единицами в неделю в одни руки, сообщил CNN представитель компании. Аптечная сеть Rite Aid также ограничивает покупки.

«Из-за повышенного спроса в настоящее время мы ограничиваем покупку противозачаточных таблеток Plan B тремя на клиента», — рассказала CNN старший менеджер по внешним коммуникациям Rite Aid Алисия Войчик.

Еще одна сеть, CVS Pharmacy, также ограничила продажи препаратов Plan B и Aftera, «чтобы обеспечить равный доступ и стабильные ежедневные поставки». Но вскоре ограничения были сняты, сообщил старший менеджер по розничным коммуникациям CVS Pharmacy Мэтт Бланшетт. «С тех пор продажи стабилизировались, и мы находимся в процессе снятия ограничений на покупки», — добавил он.

Ограничения на закупку средств экстренной контрацепции начали вводиться после того, как в прошлую пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда». Новый вердикт суда позволяет штатам самостоятельно регулировать право на аборты в своей юрисдикции. Несколько штатов уже запретили аборты на своей территории.

Тем не менее, пишет CNN со ссылкой на Американский колледж акушеров и гинекологов, экстренная контрацепция не является абортом.

«Использование [экстренной контрацепции] не приводит к аборту. Аборт прерывает существующую беременность. Экстренная контрацепция предотвращает наступление беременности. Ее следует использовать вскоре после незащищенного полового акта, чтобы она работала эффективно. Она не работает, если беременность уже наступила», — отмечают специалисты.

Николай Соколов

pharmvestnik