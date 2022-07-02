Правительство США начнет поставлять вакцины для борьбы с обезьяньей оспой

Правительство США в ближайшие месяцы направит сотни тысяч доз вакцин от обезьяньей оспы в разные штаты страны, пишет U.S.News. Правительственный план включает в себя поставки вакцины Jynneos от Bavarian Nordic в те районы, где она более всего необходима.

По словам официальных лиц, администрация Байдена выделит 296 тыс. доз Jynneos из национального запаса штатам и территориям в ближайшие недели, причем 56 тыс. доз будет выделено немедленно, а еще 1,6 млн будут доступны в ближайшие месяцы.

Государственные и местные департаменты здравоохранения также могут заказать поставки вакцины ACAM2000 компании Emergent BioSolutions. Запасы этого препарата гораздо больше, но он имеет больше побочных эффектов и подходит не для всех пациентов. К примеру, его нельзя использовать людям с ослабленным иммунитетом.

В США зарегистрировано более 300 случаев оспы обезьян, вирусной инфекции, вызывающей болезненные поражения кожи. Хотя вирус является эндемичным в некоторых частях Африки, текущая вспышка поразила не типичные для него страны, включая многие европейские государства.

Европейский союз также намерен обеспечить себя вакцинами. Блок закупит 110 тыс. доз препаратов, передает ABC News слова Комиссара ЕС по здравоохранению Стеллы Кириакидес. По последним данным, в Европе насчитывается уже более 4 тыс. случаев заболевания.

Германия по количеству заражений превзошла недавних лидеров — Испанию и Португалию, общее количество случаев в стране достигло 838 по сравнению с 736 случаями в Испании и 365 случаями в Португалии. Во Франции насчитывается 350 случаев.

Николай Соколов

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